JPost: Армия Израиля уничтожила тоннели ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа

По информации издания, подземную инфраструктуру обнаружили в городе до перемирия

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и уничтожили подземные тоннели радикального палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По данным издания, подземная инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия: один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы, а другой - под домом одного из местных руководителей ХАМАС.

Как отмечает газета, израильские ВВС и артиллерия также уничтожили снаряжение, оружие, взрывчатку, боеприпасы, установки для запуска ракет и неназванное число палестинских военных.