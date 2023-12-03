СМИ: армия Израиля расследует падение ракеты-перехватчика системы "Железный купол"

Газета The Times of Israel опубликовала видео, на котором, как утверждается, ракета-перехватчик "Тамир", выпущенная в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих к Газе районов, после запуска изменила траекторию полета, упала и взорвалась

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит расследование после публикации в сети кадров, на которых, как утверждается, видно, как ракета-перехватчик израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" вышла из строя после запуска и упала в центральной части страны. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Издание опубликовало видео, на котором, как утверждается, ракета-перехватчик "Тамир", выпущенная вечером в субботу в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих к сектору Газа районов, после запуска внезапно изменила траекторию полета, упала на землю и взорвалась.

"Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается. Инцидент расследуется", - сообщили в ЦАХАЛе в ответ на соответствующий запрос, пишет газета.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В материале также отмечается, что ракеты-перехватчики "Тамир" периодически выходят из строя, но в большинстве случаев не причиняют значительного ущерба.

Как ранее сообщило издание Yedioth Ahronoth, по меньшей мере 11 ракет были выпущены в субботу вечером из сектора Газа по центральной части Израиля. По данным газеты, большинство из них были успешно перехвачены израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол".