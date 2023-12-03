СМИ: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе

Армия обороны еврейского государства создаст буферную зону возле границы, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа не планирует размещать там войска, однако создаст буферную зону возле границы. Об этом со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо сообщила газета The Times of Israel.

"Военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох", - приводите его слова издание.

"Это мера безопасности, а не политический шаг. Мы не планируем оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа", - указал он. Как подчеркивает газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.