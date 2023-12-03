Освобожденные из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Участники акции потребовали встречи с кабмином по освобождению заложников, сообщила газета The Jerusalem Post

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Тысячи участников митинга у комплекса Минобороны в Тель-Авиве потребовали встречи с военным кабинетом Израиля, чтобы добиться скорейшего освобождения остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС похищенных. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

На митинге в Тель-Авиве выступили имеющие гражданство России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, ранее на этой неделе освобожденные ХАМАС. Сын Труфановой Александр все еще остается в заложниках в Газе, отмечает The Jerusalem Post. "Ваша поддержка имела решающее значение, без нее меня бы здесь не было. Теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы вернуть моего Сашу и всех остальных [похищенных]", - приводит издание заявление Труфановой на митинге. По данным газеты, представители семей удерживаемых в секторе Газа заложников потребовали от военного кабмина Израиля определения дорожной карты дальнейших действий по освобождению всех похищенных 7 октября.

Газета Haaretz сообщает, что митинги с требованием немедленного освобождения всех удерживаемых в Газе заложников прошли во многих городах Израиля. Кроме того, в Хайфе и Кесарии состоялись акции с призывами к заключению новой сделки с радикалами по возвращению похищенных. Их участники также потребовали смещения премьер-министра Биньямина Нетаньяху, указывает издание.

По данным израильских военных, палестинские радикалы из движения ХАМАС продолжают удерживать в заложниках в секторе Газа 136 человек, в том числе 17 женщин и детей. Ранее представитель израильского кабмина проинформировал, что "благодаря израильскому военному давлению на ХАМАС" за время гуманитарного перемирия с 24 ноября по 1 декабря удалось освободить из сектора Газа 110 похищенных, в том числе 24 иностранцев.