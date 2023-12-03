Бербок заявила, что террору нет места в Европе

Глава МИД ФРГ пожелала скорейшего восстановления пострадавшим в результате нападения в Париже

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила соболезнования родным и близким германо-филиппинского туриста, убитого в результате нападения в Париже, и заявила, что террору нет места в Европе.

"Шокирующие новости из Парижа. Мои мысли с друзьями и семьей молодого немца, который был убит в результате предполагаемого исламистского нападения", - написала Бербок на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). При этом министр пожелала скорейшего восстановления пострадавшим. "Ненависти и террору нет места в Европе", - резюмировала глава МИД ФРГ.

Накануне министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил, что мужчина с ножом и молотком напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией. По словам Дарманена, нападавший сказал полицейским после задержания, что больше не может переживать то, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине". Он также утверждал, что действовал под впечатлением от последствий израильской военной операции в секторе Газа, и обвинял Францию в пособничестве действиям Израиля.

Также министр рассказал, что после убийства германо-филиппинского туриста находившиеся поблизости патрульные практически сразу вмешались в ситуацию, однако до задержания тот успел ранить еще одного человека при помощи молотка. Второй пострадавший, по словам Дарманена, не получил серьезных травм и пребывает в состоянии шока. Расследование нападения поручено антитеррористической прокуратуре Франции.