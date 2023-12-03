Папа Римский надеется на достижение нового перемирия на Ближнем Востоке

Понтифик добавил, что молится за жертв взрыва в Университете Минданао в Марави на юге Филиппин

ВАТИКАН, 3 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил надежду, что на Ближнем Востоке будет достигнуто новое перемирие.

Его обращение во время воскресной проповеди прочел священник, служащий государственного секретариата Ватикана Паоло Браида, который участвует в написании папских речей. Понтифик находился рядом с ним, трансляцию из резиденции Франциска вел портал Vatican News.

"В Израиле и Палестине ситуация серьезная, я испытываю боль в связи с тем, что перемирие закончилось, это означает смерть и разрушения. Несколько заложников освободили, однако многие все еще в Газе. <…> Там много страданий, не хватает товаров первой необходимости. Я надеюсь, что все вовлеченные стороны смогут как можно скорее достичь нового соглашения о прекращении огня и найти решения, отличные от боевых действий", - отмечается в речи Франциска.

Папа Римский также сообщил, что молится за жертв взрыва в Университете Минданао в городе Марави на юге Филиппин. В результате взрыва, произошедшего 3 декабря во время проведения католической мессы в университете, три человека погибли и девять получили ранения.

Понтифик, которому в декабре исполнится 87 лет, почувствовал себя плохо в конце ноября. У него наблюдались симптомы гриппа с затруднением дыхания. После проведенных исследований, в том числе компьютерной томографии, медики исключили воспаление легких. Однако какой-то воспалительный процесс у него в легких есть, поэтому Франциск проходит лечение.

1 декабря он должен был вылететь на конференцию ООН по климату в Дубай, однако по настоянию врачей отказался от поездки.