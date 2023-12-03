Несколько израильских солдат пострадали при атаке автомобиля ЦАХАЛа у границы с Ливаном

Армейская пресс-служба сообщила, что зафиксировала несколько запусков в районе горы Дов, некоторые из них упали на территории Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате запуска противотанковой ракеты по автомобилю Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Бейт-Хилель близ границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, был зафиксирован запуск противотанковой ракеты по машине ЦАХАЛа в районе населенного пункта Бейт-Хилель. В результате разлета осколков несколько солдат ЦАХАЛа получили легкие ранения, а автомобиль был поврежден", - говорится в сообщении.

Кроме того, "было зафиксировано несколько запусков [снарядов] в районе горы Дов, некоторые из них [не долетели и] упали на территории Ливана", продолжили в пресс-службе, добавив, что "артиллерия ЦАХАЛа наносит удары по местам, откуда производились обстрелы".