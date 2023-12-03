Киссинджер предлагал передать Палестину под контроль Иордании

Бывший госсекретарь США также предупреждал, что решение арабо-израильского кризиса на основе принципа двух государств может привести к новому витку эскалации

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своем, возможно, последнем интервью перед смертью предложил передать Западный берег реки Иордан под управление королевства Иордания и предупредил, что решение арабо-израильского кризиса на основе принципа двух государств может привести к новому витку эскалации.

Интервью Киссинджер дал американскому изданию Politico в онлайн-формате 18 октября, опубликовано оно было только в субботу. С Киссинджером на онлайн-конференции общались 25 человек, в том числе историки, экономисты и политики. Большая часть вопросов, адресованных экс-дипломату, была посвящена текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Я считаю, что Западный берег должен быть передан под контроль Иордании, вместо того, чтобы стремиться решить проблему на основе принципа двух государств, в результате которого одна из двух территорий захочет свергнуть [власть] Израиля", - сказал Киссинджер, отвечая на вопрос о будущем Палестины.

Бывший американский госсекретарь выразил надежду, что в скором времени состоятся переговоры по урегулированию конфликта, и выступил за "более активное участие Америки" в процессе для "предотвращения продолжения" эскалации. "Я не вижу возможность добиться мирного исхода с участием [палестинского движения] ХАМАС]. Я бы предпочел проведение переговоров между арабским миром и Израилем. Я не вижу, особенно после этих событий, чтобы прямые переговоры между Израилем и палестинцами были бы очень плодотворны", - добавил Киссинджер.

Он также отметил, что реализация решения о создании двух государств "не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится".

Палестинский вопрос

22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года. Ее результатом стало объединение Иерусалима, оккупация Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта.