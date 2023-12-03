ХАМАС сообщило о залпе ракет по Ашкелону

В палестинском движении объяснили этот шаг ответными мерами на убийства мирного населения

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением о проведенном ракетном обстреле города Ашкелон на юге Израиля.

"Бригады аль-Кассама" произвели ракетный залп по Ашкелону в ответ на убийства мирного населения", - указывается в заявлении радикалов, опубликованном в Telegram-канале.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.