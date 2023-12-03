Белый дом считает полезной тактикой ликвидацию Израилем руководства ХАМАС

В Вашингтоне заявили, что реализация этих планов "пагубно повлияет" на возможности палестинского движения проводить операции

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Израиль намерен ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой. Об этом сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заявил, что ликвидация руководства "пагубно повлияет на возможности [ХАМАС] проводить операции". "И это то, на чем сфокусирован Израиль. <...> Мы считаем, что это полезная тактика", - сказал Кирби.

Его спросили, считает ли Вашингтон "реалистичной цель Израиля по уничтожению ХАМАС".

"Мы знаем по собственному опыту, что вы не всегда в состоянии уничтожить идеологию, но точно можете затруднить проведение группировкой операций, обучение, поиск ресурсов, планирование и совершение нападений, ликвидируя ее руководство. Конечно, нужно ликвидировать и источники их финансирования, и мы ввели санкции в отношении самого ХАМАС", - ответил Кирби.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских официальных лиц сообщила, что спецслужбы еврейского государства готовятся уничтожать лидеров ХАМАС по всему миру после того, как завершится военная кампания в секторе Газа. Так, по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху разведка разрабатывает планы по выслеживанию руководителей радикального движения, в частности, в Катаре, Ливане и Турции. Как отмечает издание, это может стать началом десятилетних тайных операций Израиля по всему миру.