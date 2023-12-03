В Белом доме считают, что Израилю надо выяснить причины провала своей разведки

В Вашингтоне отметили, что разведывательное сообщество США не видело документы, подтверждающие, что еврейское государство знало о планах ХАМАС, но не восприняло их серьезно

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Израилю предстоит разобраться в причинах провала своих разведывательных служб, которые не смогли помочь предотвратить нападение на страну радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Об этом заявил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху уже вполне откровенно высказался об этом, назвав ситуацию провалом с их стороны. Они разберутся с этим в нужное время. Но сейчас им необходимо сосредоточиться на устранении этой угрозы, настоящего геноцида населения Израиля", - сказал он.

Кирби подтвердил, что разведывательное сообщество США не видело документы о том, что Израиль знал о планах ХАМАС, но не воспринял их серьезно. "Разведка - это мозаика и иногда можно сложить кусочки и получить вполне хорошую картинку. Иногда есть недостающие фрагменты пазла. Как я уже говорил, наше разведывательное сообщество сказало, что изучило этот вопрос, и на данный момент нет никаких признаков того, что оно знало об этом <…> заранее", - заявил Кирби.

30 ноября издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что Израиль еще год назад получил информацию о планировавшейся атаке ХАМАС, но расценил ее слишком амбициозной для движения. Как отмечает газета, палестинское движение следовало этому плану "с поразительной точностью". Чиновники признали, что, если бы они отнеслись серьезно к этому документу, Израиль мог бы подготовиться или избежать вторжения боевиков ХАМАС 7 октября.

14 октября руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби также признал, что Израиль провалил миссию по предотвращению атаки вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа 7 октября. Однако в то же время Ханегби пояснил, что Израиль не получал конкретного предупреждения о готовящейся атаке, в том числе от Египта. Он добавил, что 7 октября за два с половиной часа до атаки глава Службы общей безопасности Израиля был вызван на экстренный брифинг по новой разведывательной информации, но она не привела к мобилизации.