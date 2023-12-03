"Исламский джихад" заявил о ракетном ударе по кибуцам у границы с сектором Газа

До этого радикалы также сообщали об обстреле поселений Мивтахим и Реим на юге Израиля

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс", являющаяся боевым крылом палестинской организации "Исламский джихад", утверждает, что выпустила ракеты по кибуцам Кфар-Аза и Кфар-Саад, которые расположены в Израиле недалеко от сектора Газа.

"Мы нанесли ракетные удары по кибуцам Кфар-Саад и Кфар-Аза", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки. Ранее радикалы заявили об обстреле поселений Мивтахим и Реим на юге Израиля.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила палестинское радикальное движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.