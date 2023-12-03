В Белом доме не ответили, как поступят, если число жертв армии Израиля в Газе не снизится

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о намерении продолжить поддерживать Израиль, когда он преследует ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать потенциальные действия США в случае, если Израиль не прислушается и не будет следовать плану по снижению числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

"Это гипотетический [вопрос], и я не желаю забегать вперед <...>. Я хочу прояснить две вещи. Во-первых, мы собираемся продолжать поддерживать Израиль, когда он преследует [радикальное палестинское движение] ХАМАС <...>, это не изменится. Мы также собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что они максимально сводят к минимуму ущерб и количество жертв", - сказал Кирби в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае роста числа погибших среди мирных жителей сектора Газа.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна неоднократно говорила Израилю о необходимости защищать гражданское население палестинского анклава. По словам шефа Пентагона, это моральный и стратегический императив.