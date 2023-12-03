СМИ: число жертв взрыва в университете на юге Филиппин достигло четырех

По данным телеканала ABS-CBN News, более 10 человек получили ранения

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Число жертв взрыва в Университете Минданао в городе Марави на юге Филиппин достигло четырех, более 10 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Взрыв произошел утром в воскресенье во время проведения католической мессы в университетском спортзале. Власти считают произошедшее атакой исламских террористов. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший дал указание Национальной полиции и вооруженным силам республики обеспечить защиту и безопасность гражданских лиц и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Администрация университета приостановила занятия до дальнейшего уведомления и усилила охрану кампуса. Правоохранительные органы и ВС Филиппин приведены в состояние повышенной готовности в регионе. Ведется работа по установлению организаторов теракта.

В субботу филиппинские военные на юге острова Минданао уничтожили 11 боевиков-исламистов. В ходе операции было изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 3 взрывных устройства.