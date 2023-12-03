В Белом доме заявили, что в заложниках в секторе Газа остаются до девяти граждан США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон продолжает работу над возвращением к гуманитарной паузе в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Восемь или девять американских заложников по-прежнему остаются в секторе Газа. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы думаем, что это число, очевидно, где-то в районе восьми или девяти, возможно, больше девяти, у нас нет точного понимания <...>. Мы знаем, что есть по крайней мере еще одна американка, пропавшая без вести, мы мало что знаем о ней, о ее состоянии, и я бы сказал то же самое, к сожалению, о других американцах, которые находятся в заложниках. Мы просто ничего не знаем", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что США общаются с родственниками захваченных людей, которые помогают понять, "почему их близкие были взяты в заложники". Он также отметил, что Вашингтон продолжает работу над возвращением к гуманитарной паузе в Газе.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.