Белый дом заявил об отсутствии официальных переговоров о новом перемирии в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США точно знают, что ХАМАС продолжает удерживать в заложниках женщин и детей

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Официальные переговоры о возобновлении гуманитарного перемирия в секторе Газа сейчас не ведутся. Об этом сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сейчас не ведутся никакие официальные переговоры [о возобновлении перемирия]. И в этом виновато [палестинское радикальное движение] ХАМАС. ХАМАС не предоставило новый список женщин и детей, которых могло бы отпустить", - ответил он. По словам Кирби, США точно знают, что палестинское движение продолжает удерживать в заложниках женщин и детей.

"К сожалению, переговоры прекратились. Но не прекратились наши попытки вернуть [перемирие]", - сказал представитель Белого дома. Он добавил, что продолжаются поставки в сектор Газа гуманитарной помощи, включая топливо. "Конечная цель - хотя бы вернуть объем поставок на уровень, достигнутый во время паузы <...>, когда нескольким сотням грузовиков иногда удавалось попасть [в Газу] за один день", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что возвращаться к переговорам не хочет ни Израиль, ни ХАМАС. "Ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров", - сказал он в эфире телеканала ABC.