3 декабря, 15:19
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС утверждают, что убили восемь израильских военных в секторе Газа

Согласно версии, отряд солдат подорвался на минном поле, выжившие были убиты

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Бойцы палестинской группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом радикального движения ХАМАС, утверждают, что их жертвами в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа стали восемь израильских военнослужащих.

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Согласно версии, размещенной в Telegram-канале группировки, отряд, состоявший из восьми солдат, подорвался на минном поле, выжившие были убиты.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. 

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