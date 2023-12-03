СМИ: иракские шииты выпустили семь ракет по военному аэродрому США в Сирии

По данным портала Shafaq News, "атака была предпринята в ответ на преступления, которые творит Израиль против палестинского народа в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News. По его информации, шиитские бойцы выпустили по военному объекту семь ракет из района Рубея, расположенного в 100 км к западу от иракского города Мосул.

В переданном порталом заявлении движения говорится, что "атака была предпринята в ответ на преступления, которые творит Израиль против палестинского народа в секторе Газа". "В результате мощного ракетного удара по авиабазе американских оккупантов на северо-востоке Сирии были поражены все цели", - отмечается в тексте.

Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, на территории аэродрома Харраб-эль-Джейр произошло несколько взрывов. По его сведениям, нападение произошло через несколько часов после того, как там приземлились военно-транспортные самолеты ВВС США, доставившие материально-техническое оборудование и оружие для американских сил в Сирии.

30 ноября телеканал Fox News сообщил, что американские базы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 74 раза. На сирийской территории дислоцированы около 900 военнослужащих США, на иракской - 2,5 тыс.