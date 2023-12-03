ХАМАС считает, что Лондон способствует разжиганию войны на Ближнем Востоке вслед за США

Палестинские радикалы призвали Великобританию "прекратить свое прямое участие, а также политическую и финансовую поддержку геноцида против Газы"

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС выступило с осуждением решения Великобритании задействовать средства воздушной разведки, чтобы помочь Армии обороны Израиля обнаружить заложников в секторе Газа. Как считают палестинские радикалы, Лондону следовало бы перестать "подчиняться США и вносить свой вклад в разжигание войны".

"ХАМАС осуждает намерение Великобритании участвовать со своей армией в геноциде против палестинского народа в секторе Газа. Движение считает, что заявление [британской] армии о намерении осуществлять разведывательные полеты над сектором Газа делает ее сообщником сионистской оккупации в ее преступлениях", - говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Призываем Великобританию прекратить свое прямое участие, а также политическую и финансовую поддержку геноцида против Газы, а также прекратить подчиняться Соединенным Штатам Америки и вносить свой вклад в разжигание войны вместо того, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе", - отмечают палестинские радикалы.

2 декабря Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что будет осуществлять разведывательные полеты в регионе Восточного Средиземноморья, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и сектором Газа, чтобы поддержать идущую операцию по освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.