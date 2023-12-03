На Кипре прошло шествие в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа

По словам одного из организаторов мероприятия Харриса Пашаса, в нем приняли участие более 4 тыс. человек

НИКОСИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. В Республике Кипр в воскресенье состоялось шествие в поддержку прекращения военной операции Израиля в секторе Газа. Оно прошло по центральным улицам Никосии и закончилось на площади Свободы (Элефтериас).

"Мы не можем этого понять: с одной стороны, они [правительство] предлагают организовать морской гуманитарный коридор для оказания помощи палестинцам, с другой - воздерживаются при голосовании в ООН о прекращении огня. Но как можно оказывать гуманитарную помощь без прекращения огня?" - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь второй по влиянию на Кипре Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ, считается ультралевой) Стефанос Стефану.

Лидер АКЭЛ принял участие в шествии мира в поддержку прекращения военной операции Израиля в секторе Газа. "Наша главная цель - добиться прекращения огня в Газе с целью спасти человеческие жизни, а также добиться выполнения соответствующих резолюций ООН, касающихся Ближнего Востока и создания палестинского государства, <...>, чтобы установить прочный мир в регионе", - сказал генсек АКЭЛ.

Как сообщил корреспонденту ТАСС один из главных организаторов шествия, руководитель кипрского Совета мира Харрис Пашас, в Никосию со всей страны съехались представители более 40 организаций. Всего, по его словам, в марше приняли участие более 4 тыс. человек. Протестующие держали в руках транспаранты: "Освободите Палестину", "Остановите геноцид", "Прекратите войну", а также флаги Палестины.

Некоторые призывали президента Кипра Никоса Христодулидиса уйти в отставку из-за его произраильской позиции. Пашас сообщил, что его организация призывает правительство Христодулидиса воздействовать на власти Великобритании с тем, чтобы они прекратили поставлять в Израиль оружие через свою военную базу Акротири на Кипре. "Мы прекрасно знаем, что они поставляют оружие в Израиль, и мы требуем прекратить эти поставки, поскольку они способствуют расширению конфликта", - добавил он.