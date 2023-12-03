Армия Израиля зафиксировала запуск снаряда со стороны Сирии

По данным армейской пресс-службы, ЦАХАЛ открыл ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск снаряда со стороны Сирии и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о срабатывании сирен в Кешете на севере Израиля был зафиксирован запуск снаряда со стороны Сирии. Снаряд упал на открытой местности. Армия обороны Израиля наносит удар по источнику огня", - говорится в сообщении.

Поселок Кешет расположен на контролируемых Израилем Голанских высотах, его население составляет порядка 860 человек.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.