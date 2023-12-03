В Белоруссии провели более 130 обысков по делу оппозиционного координационного совета

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отметил, что КС признан экстремистским формированием, в отношении которого возбуждено уголовное дело

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Белоруссии за неделю провели более 130 обысков по делу так называемого координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"За последнюю неделю мы провели более 130 обысков и 145 наложений ареста на имущество у членов так называемого координационного совета, созданного [экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой] Тихановской", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Казакевич напомнил о том, что координационный совет в Белоруссии признан экстремистским формированием, в отношении которого возбуждено уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом республики. "И с санкции прокуратуры, то есть на абсолютно законных основаниях, мы выполняем поручения следствия", - отметил замглавы МВД.

О проведении обысков по делу КС Следственный комитет Белоруссии сообщил 28 ноября. По словам официального представителя СК Сергея Кабаковича, устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории Белоруссии с целью последующего наложения ареста. Обыски проводятся у лиц, признанных подозреваемыми в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и участии в экстремистском формировании. С учетом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства, предусматривающей возможность вынесения приговора заочно.

В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте 2023 года нынешнего года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы. Проходившие с ней по делу представители КС заочно были осуждены: Павел Латушко - к 18 годам заключения в исправительной колонии усиленного режима, Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский - к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.