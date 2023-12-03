В ХАМАС обвинили Израиль в срыве переговоров о продолжении перемирия

Как заявил член политбюро палестинского движения Усама Хамдан, "возобновление переговоров по обмену пленными зависит от прекращения агрессии и огня"

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС проявило гибкость на переговорах по продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа, но Израиль сорвал их. С таким утверждением выступил член политбюро движения Усама Хамдан.

"Мы проявили гибкость в продолжении переговоров о продлении временного перемирия и сообщили посредникам, что готовы к его продлению, однако упорство, промедление, несерьезность со стороны оккупанта (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) и его намерение продолжать войну, агрессию и бомбардировки гражданских помешало успеху переговорного процесса", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"В связи с тем, что оккупант препятствует продлению гуманитарного перемирия, мы подтверждаем, что возобновление переговоров по обмену пленными зависит от прекращения агрессии и огня", - отметил он.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.