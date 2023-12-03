CNN: более 850 граждан иностранных государств покинули Газу 2-3 декабря

По данным телеканала, среди них были 17 палестинцев с гражданством США и 130 с гражданством Турции

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. За субботу и воскресенье 871 человек с двойным гражданством покинул сектор Газа. Об этом телеканалу CNN сообщил неназванный египетский сотрудник пограничной службы.

По его данным, среди них были 17 палестинцев с гражданством США и 130 с гражданством Турции. Кроме них, границу с Египтом смогли пересечь граждане Австралии, Египта, Германии, Дании, Канады и Южной Африки.

13 раненых палестинцев были эвакуированы за последние два дня через КПП "Рафах" в Египет, где им будет предоставлена медицинская помощь, добавил собеседник CNN.