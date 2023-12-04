4 декабря, 00:12
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские ВВС нанесли удары по точкам запуска ракет на юге Ливана

По информации портала Naharnet, с этих позиций бойцы "Хезболлах" вели обстрел северных районов еврейского государства

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС обнаружили и нанесли удары по подвижным пусковым установкам на юге Ливана, из которых бойцы шиитской милиции "Хезболлах" вели обстрел северных районов Израиля.

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Как сообщил новостной портал Naharnet, точки запуска ракет находились поблизости от населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Мадждаль-Сильм, Бейт-Лиф, Вади-эс-Сулюки и Хоула. Большая часть жителей этих поселков покинули свои дома еще в октябре.

Израильские вертолеты совершили рейды вглубь ливанской территории и атаковали базы "Хезболлах" в долине Марджаюн, в Рашае-эль-Фаххур и Кфар-Хаммаме. О последствиях этих атак сведений не приводится.

Ранее шиитские формирования выпустили 11 управляемых ракет по израильским механизированным патрулям в еврейских поселениях Ханита, Карьят-Шмона, Метула, Довив и Шомер. Несколько машин загорелись после обстрела, раненым оказана медпомощь. 

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