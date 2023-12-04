СМИ: израильские ВВС нанесли удары по точкам запуска ракет на юге Ливана

По информации портала Naharnet, с этих позиций бойцы "Хезболлах" вели обстрел северных районов еврейского государства

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС обнаружили и нанесли удары по подвижным пусковым установкам на юге Ливана, из которых бойцы шиитской милиции "Хезболлах" вели обстрел северных районов Израиля.

Как сообщил новостной портал Naharnet, точки запуска ракет находились поблизости от населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Мадждаль-Сильм, Бейт-Лиф, Вади-эс-Сулюки и Хоула. Большая часть жителей этих поселков покинули свои дома еще в октябре.

Израильские вертолеты совершили рейды вглубь ливанской территории и атаковали базы "Хезболлах" в долине Марджаюн, в Рашае-эль-Фаххур и Кфар-Хаммаме. О последствиях этих атак сведений не приводится.

Ранее шиитские формирования выпустили 11 управляемых ракет по израильским механизированным патрулям в еврейских поселениях Ханита, Карьят-Шмона, Метула, Довив и Шомер. Несколько машин загорелись после обстрела, раненым оказана медпомощь.