СМИ: израильская армия ведет интенсивный артобстрел сектора Газа

По информации телеканала Al Mayadeen, в результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа произошел пожар

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ведет интенсивный артиллерийский обстрел и наносит удары по больницам в секторе Газа. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские военные ведут "непрерывный артиллерийский обстрел, восточных районов Газы". В результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа начался пожар, после которого несколько человек погибли и получили ранения.

Кроме того, телеканал утверждает, что армия Израиля "подвергла масштабной бомбардировке не менее 14 больниц в секторе Газа, расположенных в основном на севере региона".