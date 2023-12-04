Вице-президент США обсудила с Аббасом и Герцогом обстановку в Газе

Камала Харрис в раздельных разговорах с президентами Палестины и Израиля отметила приверженность Белого дома двухгосударственному решению ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в воскресенье обсудила по телефону двухгосударственное решение ближневосточной проблемы и обстановку в секторе Газа с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также договорилась о дальнейших консультациях с участием ее помощника. Об этом заявили журналистам представители Белого дома.

Как уточняется в сообщении пресс-пула Харрис, она провела раздельные разговоры с Герцогом и Аббасом во время возвращения в Вашингтон из Дубая, где встречалась с представителями стран региона и участвовала во Всемирном климатическом саммите - основном мероприятии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

В беседе с президентом еврейского государства Харрис "подтвердила поддержку США права Израиля на самооборону" и "обсудила последние события в Газе". "Они говорили о ситуации на Западном берегу, вице-президент также подтвердила нашу обеспокоенность шагами, которые могут привести к эскалации напряженности, включая экстремистское насилие со стороны поселенцев", - отмечается в документе. "Основываясь на итогах встреч в Дубае, вице-президент подтвердила важность планирования на то время, когда бои в Газе прекратятся, и подчеркнула нашу приверженность двухгосударственному решению", - уточнила пресс-служба Белого дома. Кроме того, они обсудили поездку советника Харрис по национальной безопасности Фила Гордона в Израиль и на Западный берег реки Иордан на следующей неделе "для дополнительных консультаций".

В разговоре с Аббасом Харрис "подтвердила поддержку палестинского народа и его права на безопасность, достоинство и самоопределение". "Она подчеркнула нашу приверженность двухгосударственному решению и заявила, что палестинский народ должен иметь ясные политические перспективы", - отмечается в документе. Как из него следует, Харрис также выразила обеспокоенность США "шагами, которые могут привести к эскалации напряженности, включая экстремистское насилие со стороны поселенцев". Американский вице-президент "подтвердила поддержку США единым Западному берегу и Газе под руководством Палестинской администрации". Она говорила с Аббасом и о поездке Гордона.