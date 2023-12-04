4 декабря, 02:38
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: на Западном берегу реки Иордан израильские военные задержали 60 палестинцев

По информации телеканала, во время проведения рейдов в Дженине армия Израиля вывела на улицы города более 30 военных машин, которые позже начали штурм его восточной части

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 60 палестинских граждан были задержаны израильскими военными в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, палестинцы были задержаны армией Израиля во время проведения рейдов в Иерихоне, Дженине, Тулькарме и Калькилии на Западном берегу реки Иордан.

Также телеканал сообщает, что во время проведения рейдов в Дженине израильские военные вывели на улицы города более 30 военных машин, которые позже начали штурм его восточной части. 

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