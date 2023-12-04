ЦАХАЛ заявил, что делает все для освобождения заложников

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС по-прежнему удерживает 137 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что использует все оперативные возможности, чтобы освободить заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа.

"Мы сделаем все, чтобы их вернуть. Мы знаем, как использовать оперативные возможности. Мы будем продолжать это делать", - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, 137 человек из числа пленников, захваченных ХАМАС 7 октября, до сих пор удерживаются в Газе. "Мы всегда думаем о них, когда круглосуточно проводим разведку и оперативную оценку. Мы неустанно собираем разведданные и направляем их всем соответствующим силам, чтобы убедиться, что мы не подвергаем опасности [заложников]", - указал Хагари.