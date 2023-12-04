В ЦАХАЛ призвали жителей Хан-Юниса эвакуироваться в Рафах

Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия против ХАМАС и других террористических организаций в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. С таким заявлением выступил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Жители Газы, ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия против ХАМАС и других террористических организаций в анклаве. Для обеспечения вашей безопасности просим жителей районов 36, 38-64 и 219-221 (в соответствии с новым делением Газы на районы, сделанным 1 декабря, находятся на территории Хан-Юниса - прим. ТАСС) направиться в места расселения внутренне перемещенных лиц, которые расположены в Аш-Шабуре, Эль-Фуххари, Эз-Зухуре и Тель-эс-Султане (находятся в Рафахе и его окрестностях - прим. ТАСС)", - написал Эдри на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).