Число погибших в ходе наземной операции в Газе израильских военных возросло до 75

Общее число потерь в рядах ЦАХАЛ с 7 октября увеличилось до 401

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Еще трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате боевых действий в секторе Газа, таким образом, число военных, погибших в ходе наземной операции, увеличилось до 75. Об этом говорится на сайте армейской пресс-службы.

По ее данным, среди погибших числятся 19-летний сержант, проходивший срочную службу, а также два майора в отставке 22 и 36 лет. Таким образом, общее число потерь в рядах ЦАХАЛ с 7 октября увеличилось до 401.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что общее число потерь ЦАХАЛ достигло 398. Подавляющее большинство израильских солдат погибли в боях с силами палестинского радикального движения ХАМАС на юге Израиля в первый день после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС на израильскую территорию.