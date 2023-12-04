В МИД Кубы призвали привлечь США к ответственности за соучастие в "геноциде" в Газе

Замглавы министерства Карлос Фернандес де Коссио назвал происходящее в регионе "величайшем преступлением XXI века"

ГАВАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио назвал ситуацию в секторе Газа геноцидом и призвал привлечь США к ответственности за "соучастие в величайшем преступлении XXI века".

"По данным информационных агентств, за последние 24 часа было убито 700 палестинцев. Если это не геноцид, то термин надо изменить. Правительство США необходимо привлечь к ответственности за соучастие в величайшем преступлении XXI века", - написал он на своей странице в соцсети X.

Куба активно выступает в поддержку Палестины, в республике проходят пропалестинские демонстрации, участие в которых принимает высшее руководство страны.