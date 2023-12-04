Аббас в разговоре с Харрис подчеркнул необходимость удвоить поставки помощи в сектор Газа

Он заверил вице-президента США, что готов работать над реализацией решения о создании двух государства

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонных переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис подчеркнул необходимость "удвоить поставки гуманитарной помощи, медикаментов и продовольствия" в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия палестинского лидера.

По ее информации, Аббас призвал приложить усилия для "скорейшего обеспечения анклава водой, электричеством и топливом, а также оказать необходимую помощь, чтобы больницы и основные [медицинские] учреждения могли возобновить свою работу".

"Аббас заверил вице-президента США в своей готовности работать над реализацией решения о создании двух государств на основе резолюций международного права, начиная с получения Государством Палестина полноправного членства в ООН по решению Совета Безопасности и созыва международной мирной конференции", - приводит заявление канцелярии палестинское агентство WAFA.

Разговор состоялся в воскресенье вечером по инициативе американской стороны.