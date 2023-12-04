Оправдательный приговор в отношении министра юстиции Франции вступил в законную силу

Генпрокурор при Кассационном суде страны Реми Эйтз не будет обжаловать оправдательный приговор

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор при Кассационном суде Франции (высшей судебной инстанции) Реми Эйтз не будет обжаловать оправдательный приговор в отношении министра юстиции республики Эрика Дюпон-Моретти по делу о конфликте интересов.

"Я не буду обращаться в кассационную инстанцию, - сказал Эйтз во эфире радиостанции France Info. - Таким образом, оправдательный приговор в отношении министра юстиции вступает в законную силу".

При этом генпрокурор подчеркнул, что его решение "не является политическим, а продиктовано исключено юридической стороной дела".

Ранее Суд юстиции Французской Республики (специальная судебная инстанция, рассматривающая дела высших государственных чиновников) вынес оправдательный приговор в отношении Дюпон-Моретти по делу о конфликте интересов. Министр подозревался в использовании своих должностных полномочий для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность адвокатом. Прокуратура требовала приговорить министра к одному году лишения свободы условно.

До назначения в июле 2020 года на пост главы Минюста Дюпон-Моретти установил рекорд французского правосудия, выиграв в судах полторы сотни тяжб. Как напоминает газета Le Monde, в ходе профессиональной деятельности Дюпон-Моретти неоднократно конфликтовал с судьями, позволяя себе резкие высказывания в их адрес в СМИ. В частности, после назначения на министерский пост он отозвал иск, предъявленный ряду судей за неправомерные действия, но затем инициировал административное расследование против них.

Это первый случай в истории Пятой республики, когда обвинения были предъявлены действующему министру юстиции.