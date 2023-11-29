Суд оправдал министра юстиции Франции по делу о конфликте интересов

Эрика Дюпон-Моретти подозревали в использовании своего министерского статуса для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность адвокатом

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд юстиции Французской Республики вынес оправдательный приговор министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти по делу о конфликте интересов. Об этом сообщила журналистам адвокат главы ведомства Жаклин Лаффон.

"Суд республики постановил, что министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти невиновен", - сказала она.

Дюпон-Моретти подозревался в использовании своих должностных полномочий для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность свою адвокатом. Прокуратура требовала приговорить министра к одному году лишения свободы условно.

До назначения в июле 2020 года на пост главы Минюста он установил рекорд французского правосудия, выиграв в судах около 150 тяжб. Как напоминает газета Le Monde, в ходе профессиональной деятельности Дюпон-Моретти неоднократно конфликтовал с судьями, позволяя себе резкие высказывания в их адрес в СМИ. В частности, после назначения на министерский пост он отозвал иск, предъявленный нескольким судьям за неправомерные действия, но затем инициировал административное расследование против них.

Сам министр отвергал все обвинения и заявлял, что лишь следовал рекомендациям своего ведомства.

Это первый случай в истории Пятой республики, когда обвинения были предъявлены действующему министру юстиции.

В новость были внесены изменения (18:22 мск) - изменен источник информации.