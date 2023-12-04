Haaretz: Запад не уверен, поддерживать ли создание буферной зоны Израиля вокруг Газы

По данным издания, Израиль не уточнял, как долго он намерен действовать в такой зоне и планирует ли он сохранять там продолжительное военное присутствие

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Западные страны обсуждают, стоит ли поддерживать план Израиля по созданию временной буферной зоны вокруг сектора Газа для сдерживания террористических атак после завершения наземной операции в анклаве. Об этом сообщила газета Haaretz.

По данным издания, Израиль не уточнял, как долго он намерен действовать в такой зоне и планирует ли он сохранять там продолжительное военное присутствие. "Мы не получаем четких ответов, и это вызывает опасения по поводу истинной цели операции", - приводит Haaretz слова источника из числа западных дипломатов.

3 декабря газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на официальное лицо, что Израиль после завершения наземной операции не планирует оставлять войска в анклаве, однако обсуждается создание "буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа". По данным издания, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном.