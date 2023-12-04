Израиль задержал на Западном берегу 29 палестинцев

Пять из них являются сторонниками ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали в ночь на понедельник 29 разыскиваемых палестинцев, 5 из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Военнослужащие ЦАХАЛ при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали в ходе контртеррористических операций в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) 29 подозреваемых, находившихся в розыске, не менее 5 из которых являются активистами террористической организации ХАМАС, а также конфисковали 10 единиц огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

"Во время операции в городе Калькилия силовики преследовали разыскиваемых подозреваемых, завязалась перестрелка, в ходе которой двое террористов были убиты и еще несколько ранены", - добавили в пресс-службе, отметив, что "среди ликвидированных террористов 29-летний житель Калькилии, который недавно совершил несколько нападений с использованием огнестрельного оружия и получал финансирование для своей деятельности от штаб-квартир террористов за рубежом". "В автомобиле террористов силовики изъяли пистолет, автомат М-16 и патроны", - указали военные.

Кроме того, рейды проводились в Дженине и некоторых лагерях палестинских беженцев. В нескольких местах возникали столкновения и перестрелки, с израильской стороны сообщений о ранениях не поступало.

В армейской пресс-службе добавили, что с 7 октября на Западном берегу Иордана израильские военные задержали 2 150 палестинцев, в том числе более 1 100 сторонников ХАМАС.