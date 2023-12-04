Экс-премьеру Пакистана повторно предъявят обвинение в нарушении гостайны

Обвинения Имрану Хану, а также бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши вынесут 12 декабря на публичном заседании специального суда по нарушению закона о гостайне

ИСЛАМАБАД, 4 декабря. /ТАСС/. Пакистанский суд решил повторно предъявить обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает газета Dawn.

Обвинения будут вынесены 12 декабря на публичном заседании специального суда по нарушению закона о гостайне. Признанным виновными в нарушении закона о гостайне грозит, по словам юристов, до 14 лет тюремного заключения или "даже смертная казнь". Имран Хан и Шах Мехмуд Куреши не признали себя виновными.

Впервые обвинения в данном преступлении были предъявлены Хану и Куреши в октябре на закрытом заседании специального суда в тюрьме "Адиала", в ходе которого состоялся допрос свидетелей со стороны обвинения. Однако в ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над бывшими премьером и главой МИД на тюремной территории незаконным и ошибочным. В связи с этим состоявшееся судебное разбирательство было отменено, и специальный суд его возобновил с повторным вынесением обвинений фигурантам в ходе открытого процесса, на который допускаются представители общественности и журналисты.

По данным Федерального агентства расследований, Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, "использовав дипломатический шифр МИД в политических целях", "раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".