В ЦАХАЛ заявили, что почти достигли целей наземной операции в северной части сектора Газа

По словам генерала Хишама Ибрагима, ЦАХАЛ начинает распространять наземный маневр на другие части сектора Газа с целью свергнуть террористическую группировку ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские военные приближаются к выполнению целей наземной операции в северной части сектора Газа. Об этом сообщил в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ" командующий бронетанковой бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Хишам Ибрагим.

"Выполнение военной задачи в северной части сектора Газа почти завершено. Это сложная, трудная и длительная война, но мы добились успехов в обеспечении способности сухопутных войск маневрировать в глубине территории", - сказал Ибрагим.

По его словам, "ЦАХАЛ начинает распространять наземный маневр на другие части сектора Газа с целью свергнуть террористическую группировку ХАМАС". Кроме того, целью действий военных является также "создание условий для возвращения похищенных", удерживаемых радикалами в палестинском анклаве.