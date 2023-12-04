ЦАХАЛ заявил, что дорога "Салах-эд-Дин" больше не доступна для эвакуации с севера Газы

Она превратилась в зону боевых действий, отметил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Дорога "Салах-эд-Дин", использовавшаяся для эвакуации жителей северных районов Газы на юг, больше не является безопасной и превратилась в зону боевых действий. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

"Боевые действия и наступление ЦАХАЛ в районе Хан-Юниса препятствуют передвижению гражданского населения по дороге "Салах-эд-Дин" к северу и востоку от города Хан-Юнис. В настоящий момент эта дорога является зоной боевых действий, поэтому передвигаться по ней опасно. ЦАХАЛ разрешит перемещение гражданского населения через объездную дорогу к западу от Хан-Юниса", - написал Эдри на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Также будет осуществлена тактическая приостановка боевых действий в районе лагеря Рафах до 14:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) в гуманитарных целях", - добавил Эдри.

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом и его окрестности.