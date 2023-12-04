На юге Ливана свыше 10 населенных пунктов попали под израильский обстрел

По информации Ливанского общества Красного Креста, ранения получили два человека

БЕЙРУТ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из артиллерийских и танковых орудий по территории Ливана в ответ на атаки бойцов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщил новостной портал Naharnet, под израильский обстрел попали свыше 10 населенных пунктов. Сведения о падении снарядов поступили из селений Альма-эш-Шааб, Кафр-Килла, Кафр-Шуба, Марун-эр-Рас, Мейс-эль-Джебель, Мхейбиб и Эль-Эдейса.

По сведениям Ливанского общества Красного Креста, ранения получили два человека. Власти уточняют размеры нанесенного материального ущерба.

Ранее "Хезболлах" в своем Telegram-канале сообщила, что ее формирования подвергли ударам израильские военные объекты в поселениях Биранит, Мисгав-Ам и Штула, а также командно-наблюдательные посты в Карем-эт-Туффахе, Рагебе и Рувейсат-эль-Аляме. По ним было выпущено 20 управляемых снарядов. Шиитские бойцы утверждают, что израильская сторона понесла потери.