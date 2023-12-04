Пассажиропоток на крупнейшем КПП на финско-российской границе вырос на 5% за 11 месяцев

Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что всего зафиксировали 1 227 000 пересечений границы

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Количество пересечений границы Финляндии и России за 11 месяцев этого года сократилось на 14% относительно аналогичного периода 2022 года, однако этот показатель вырос на крупнейшем пункте Ваалимаа/Торфяновка примерно на 5%. Об этом сообщает в пресс-релизе Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии.

За последние 11 месяцев в пунктах пропуска, контролируемых Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, было зафиксировано 1 227 000 пересечений границы (1 432 000 в 2022 году, - 14% и 635 000 в 2021 году, +93%), сообщают пограничники. В январе-ноябре на пограничном переходе Ваалимаа зафиксировано 799 900 пересечений границы (788 000 в 2022 году и 303 000 в 2021 году), в Нуйямаа - 307 000 (450 000 в 2022 году и 243 000 в 2021 году) и 119 000 - в Иматре (158 000 в 2022 году и 70 000 в 2021 году).

Сообщается, что через железнодорожный переход Вайниккала было мало грузовых поездов, а пассажирских вообще не было.

Также в ноябре Пограничная служба начала 415 предварительных расследований, в том числе 403 - по фактам нарушения государственной границы.