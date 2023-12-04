Боевое крыло ХАМАС утверждает, что убило несколько военных ЦАХАЛ на севере Газы

Палестинская группировка также сообщила о ракетном обстреле городов Сдерот и Нетивот на юге Израиля

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - радикальная группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением об обстреле израильского танка на севере сектора Газа. Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале палестинских радикалов, убиты и ранены несколько военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Бригады аль-Кассама" атаковали сионистский танк, окруженный несколькими солдатами в районе Эль-Фаллуджи <...>, убив и ранив несколько солдат", - утверждает группировка. Боевое крыло ХАМАС также сообщает об "обстреле из крупнокалиберных минометов скопления вражеских сил к югу от города Газа".

Палестинская группировка сообщила о ракетном обстреле городов Сдерот и Нетивот на юге Израиля.