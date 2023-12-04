Боевое крыло ХАМАС утверждает, что за сутки уничтожило 28 единиц военной техники Израиля

В группировке также заявили, что "обстреливали скопления сил противника из крупнокалиберных минометов и наносили интенсивные ракетные удары по различным целям внутри сионистского образования"

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, выступила с утверждением, что за последние сутки ее бойцы уничтожили 28 единиц израильской военной техники. Соответствующее заявление представителя группировки Абу Убайды приводится в Telegram-канале ХАМАС.

"За последние 24 часа моджахедам "Аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 28 единиц военной техники на всех фронтах боевых действий в секторе Газа. Они также обстреливали скопления сил противника из крупнокалиберных минометов и наносили интенсивные ракетные удары по различным целям внутри сионистского образования (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - сообщил Абу Убайда.