4 декабря, 18:20
Палестино-израильский конфликт

Из Газы эвакуировали четырех граждан Австрии

Еще один остается в заложниках

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Четверо австрийцев вывезены из сектора Газа в Египет, еще один человек остается в заложниках. Об этом сообщил портал ORF со ссылкой на МИД Австрии.

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По его данным, сегодня были эвакуированы две супружеские пары. Сейчас внешнеполитическое ведомство работает над освобождением еще одного человека, имеющего также израильское гражданство.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. 

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