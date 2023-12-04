Из Газы эвакуировали четырех граждан Австрии

Еще один остается в заложниках

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Четверо австрийцев вывезены из сектора Газа в Египет, еще один человек остается в заложниках. Об этом сообщил портал ORF со ссылкой на МИД Австрии.

По его данным, сегодня были эвакуированы две супружеские пары. Сейчас внешнеполитическое ведомство работает над освобождением еще одного человека, имеющего также израильское гражданство.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.