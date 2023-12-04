Госдеп утверждает, что не фиксирует признаков намеренного убийства ВС Израиля граждан Газы

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не фиксирует свидетельств преднамеренного убийства израильскими военнослужащими мирных жителей сектора Газа во время проводимой операции. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Его спросили, считает ли Вашингтон, что ВС Израиля намеренно убивают мирных жителей в палестинском анклаве. "Я не видел доказательств того, что они намеренно убивают мирных жителей. Мы считаем, что было убито слишком много мирных жителей. Это возвращает нас к основной проблеме всей этой ситуации, которая заключается в том, что [палестинское радикальное движение] ХАМАС укрывается среди мирных жителей, в домах мирных жителей, в мечетях и школах", - ответил дипломат.

Миллера попросили прокомментировать заявления бывшего руководителя нью-йоркского аппарата комиссии ООН по правам человека Крейга Мокайбера, который обвинил мировые державы в соучастии в "явном случае геноцида" со стороны Израиля в секторе Газа. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства фактически подтвердил, что США не считают происходящее геноцидом.

В то же время Миллер отметил, что операция Израиля на юге сектора Газа отличается от операции на севере анклава, поэтому США надеются на уменьшение жертв среди гражданского населения. "В возобновленной кампании [Израиля] в южной [части сектора Газа] мы увидели некоторые вещи, которые не похожи на то, как операция проводилась на севере [анклава], - сказал он. - Есть улучшение по сравнению с тем, что происходило раньше".

Миллер пояснил, что, в частности, израильская армия определила конкретные районы, где она планирует проводить военные операции, о чем заранее информирует гражданское население и предлагает мирным жителям переместиться в "деконфликтные зоны". Представитель Госдепа также сообщил, что руководство Израиля проинформировало США, что их новые военные планы "призваны избежать массового перемещения [жителей Газы] и жертв среди мирного населения".

Последствия конфликта

Но, продолжил Миллер, как ясно дал понять госсекретарь США Энтони Блинкен, "важно иметь не только намерение, но и результаты". "Мы очень внимательно следим и будем продолжать следить [за развитием ситуации], прежде чем давать какие-либо окончательные оценки [относительно потерь среди мирного населения]", - заключил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.