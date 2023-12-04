CNN: в США считают маловероятным возобновление переговоров о заложниках в Газе

По данным телеканала, нет оснований полагать, что ХАМАС окажет Вашингтону "какую-то особую услугу"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Официальные переговоры о возобновлении гуманитарного перемирия и возвращении заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, вряд ли возобновятся в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Переговоры зашли в тупик, отмечают чиновники, перспектив возобновления обсуждений в ближайшее время не наблюдается.

Как подчеркивают источники, также маловероятно, что администрация президента США Джо Байдена сможет вести отдельные переговоры об освобождении американцев. Нет оснований полагать, что ХАМАС окажет Вашингтону "какую-то особую услугу".

3 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что официальные переговоры о возобновлении перемирия сейчас не ведутся. Он подчеркнул, что возвращаться к переговорам не хочет ни Израиль, ни ХАМАС. По словам Кирби, восемь или девять американских заложников по-прежнему остаются в секторе Газа.

ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.