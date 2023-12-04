США обсуждают с Израилем сроки его операции в Газе

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что переговоры шли с учетом чувствительности этой темы

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с Израилем продолжительность его военной операции в секторе Газа. Это подтвердил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас были переговоры относительно продолжительности, особенно с учетом чувствительности этой военной операции. Мне не стоило бы публично излагать все это вам. Однако это тема консультаций, которые мы ведем с Израилем", - заявил советник американского лидера.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.