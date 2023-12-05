ЦАХАЛ предупредил ВОЗ о необходимости убрать припасы с двух медскладов на юге Газы

Всемирная организация здравоохранения призвала еврейское государство отозвать этот приказ

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля предупредила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о необходимости убрать припасы с двух медицинских складов на юге сектора Газа. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня ВОЗ получила уведомление от Армии обороны Израиля о том, что мы должны убрать наши запасы с двух наших медицинских складов на юге Газы в течение 24 часов, поскольку наземные операции сделают их непригодными для использования. Мы призываем Израиль отозвать приказ и принять все возможные меры для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы и гуманитарные объекты", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).