Белый дом отказался комментировать данные о работе агентов разведки Испании на США

Газета El Confidencial со ссылкой на источники ранее сообщила, что суд Мадрида начал расследование в отношении нескольких сотрудников испанского Национального разведывательного центра по подозрению в передаче конфиденциальной информации Вашингтону

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Американская администрация отказалась комментировать сведения о работе агентов испанской разведки на Соединенные Штаты.

"Сегодня комментария относительно этой публикации у меня нет", - заявил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как ранее сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с деталями дела, суд Мадрида начал расследование в отношении нескольких сотрудников испанского Национального разведывательного центра (CNI) по подозрению в передаче конфиденциальной информации США.

Сотрудников CNI подозревают в раскрытии секретных данных, хотя произошедшее также может быть рассмотрено как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства. Издание подчеркнуло, что посольство США в Испании отказалось от комментариев по поводу этой информации. El Confidencial не удалось связаться с Национальным разведывательным центром для получения сведений о его версии событий. Газета уточняет, что случившееся вызвало возмущение в правительстве Испании, однако оно предпочло как можно более сдержанно отреагировать на инцидент.